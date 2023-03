A compañía de teatro De Ste Xeito fai humor coas repercusións de devolver a vida dixitalmente a un defunto

"Backup. A resurrección de Nuno" unha obra de teatro da compañía De Ste Xeito © De Ste Xeito

Unha "comedia postmorten", así define a compañía De Ste Xeito o seu último espectáculo "Backup. A resurrección de Nuno", que se poderá ver o sábado 4 de marzo no Auditorio de Vilagarcía.

A través dun humor acedo, esta obra presenta unha posibilidade propia da ciencia ficción pero que sen embargo xa está a tocar a porta na actualidade, devolver á vida a un finado a través dunha Intelixencia Artificial e, sobre todo, as consecuencias que iso podería ter no resto das persoas da súa familia.

Esta representación forma parte da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorio conveniada entre o Concello de Vilagarcía e a Agadic, de aí que a entrada teña un prezo reducido de 5 euros. Ademais, os colectivos de persoas maiores, desempregados e titulares do carné xoven dispoñen de prezo bonificado a 3 euros. As entradas poden adquirirse a través de www.ataquilla.com (máis custes de xestión) ou o día da función, na billeteira do Auditorio, a partir das 18.30 horas

"A resurección de Nuno" é unha obra dirixida por Pilar C. Almanzam e conta cun elenco composto por Pepa Barreiro, Sergio Macías, Stephy Llaryora, Xurxo Cortázar, Nadia Doménech e Anxo Outumuro.