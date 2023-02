RADIO.- María do Ceo celebra os seus vinte e cinco anos como artista levando ao fado unha selección de autores galegos

María do Ceo, invitada do podcast 'Cara a cara' de PontevedraViva Radio © Mónica Patxot

'Galicia Nai' é o novo traballo da fadista María do Ceo. O décimo sétimo álbum da súa traxectoria e co que quere homenaxear a Galicia no seu 25 aniversario de carreira musical. Trátase dun disco-libro no que canta poemas de Rosalía, Neira Vilas, Manuel María, Carvalho Calero, Pepe Velo e Armando González López, poeta que desde hai anos compón para ela.

Facemos repaso no podcast 'Cara a cara' desta traxectoria da artista oriúnda de Porto e residente en Ourense desde os dez anos. Unha traxectoria compartida, como músico e como parella, desde fai case corenta e cinco anos con José Salgado, guitarrista, que tamén a acompaña e participa neste programa.

É o álbum con maior compromiso para a fadista: "cando nun traballo queres englobar 25 anos de carreira con poemas que xa cantaron outros artistas, queres poñer o teu gran de area, non defraudar ao teu público. A miña idea era facer un disco dedicado a Galicia e aos galegos" comenta.

María do Ceo e José Salgado regálannos un peche sobresaliente interpretando 'Morada de bágoas', unha canción con letra de Armando González e música da propia fadista, na que condena a violencia machista. Podes escoitar o podcast na ligazón que se adxunta e descargalo desde a web de PontevedraViva Radio.