A gala Xacobeas, con Mel C, Ana Mena, Tanxugueiras ou Edurne, será de entrada libre

Presentación de la gala Xacobeas en Concerto © Concello de Marín

Dez artistas femininas de primeira liña xuntaranse o próximo 15 de xullo en Marín, en plenas Festas do Carme. Serán as protagonistas da gala Xacobeas en Concerto que, de acceso totalmente gratuíto para público, se celebrará na Praza de España.

Mel C., unha das integrantes das Spice Girls, será o gran atractivo deste festival, no que estarán tamén Ana Mena, Tanxugueiras, Ana Guerra, Edurne, La Mala Rodríguez, Ainoa Buitrago, Eva B, Carolina Rubirosa e Yoli Saa.

A gala presentouse este venres no museo Manuel Torres, no que unha destas artistas, Carolina Rubirosa, tocou un par de temas como aperitivo do que se vivirá durante este evento.

"Será unha data moi especial, que dubido que se repita en toda España, con artistas de talla galega, nacional e internacional, todas mulleres e nun día moi relevante para Marín, como é a véspera do Día da Virxe do Carme", destacou a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro.

Este será, segundo engadiu a alcaldesa de Marín, María Ramallo, un dos días máis fortes da programación do verán no municipio, "da que iremos desvelando máis novidades nos próximos días".

Ramallo aclarou que xa se está traballando para que, aínda que o concerto ocupe parte da Praza de España, todo ese espazo poida repartirse correctamente para que tamén se instalen as atraccións de feira durante as Festas do Carme.