PortAmérica eleva o pano dos grandes festivais do verán nas Rías Baixas

Concerto de Lori Meyers en PortAmérica © PortAmérica Festival PortAmérica 2022 © Mónica Patxot Festival PortAmérica 2022 © Mónica Patxot Festival PortAmérica 2022 © Mónica Patxot Festival PortAmérica 2022 © Mónica Patxot

Chegou o verán -aínda que climatoloxicamente non o pareza- e os Rías Baixas Fest elevan o pano. Fixérono cunha nova edición do festival PortAmérica, que desde este xoves asolaga de música e gastronomía a Azucreira de Portas.

Miles de persoas desafiaron á choiva e, ataviados con chubasqueros, gozaron dun espectacular arranque do festival, que tivo a Lori Meyers como o seu gran atractivo. "Gracias por estar aquí, vosotros sois la cultura", afirmou vocalista durante o seu concerto.

A banda de Granada, facendo gala dun directo soberbio e acompañados dun hipnótico espectáculo de luces e imaxes, presentou en directo os temas do seu último disco de estudo, Espacios Infinitos, repasando polo camiño todos os seus grandes éxitos.

Foi o momento culmen, a pesar da intensa choiva que caeu durante case toda a súa actuación, dunha xornada que arrancou coas actuacións da viguesa Dani e a banda arxentina Cápsula, que deron paso a Fon Román e a catalá Queralt Lahoz.

Natalia Lacunza, o rapero arxentino Rojuu e os ritmos pegadizos dos cataláns Muchachito Bombo Infierno animaron ao público antes do concerto de Lori Meyers, ao que seguiron os ritmos electrónicos de Grande Amore e Delaporte, que pecharon esta xornada ao grande.

Xunto coa oferta musical, que pretende servir de ponte cultural entre ambas as beiras do Atlántico, PortAmérica recuperou a súa premiada proposta gastronómica con 39 chefs nacionais e internacionais, que suman 24 Estrelas Michelin, ofrecendo tapas de alta cociña.

Os primeiros pratos deste menú servíronos, entre outros, Eneko Atxa (Azurmendi), Ángel León (Aponiente), Francis Paniego (El portal de Echaurren), Diego López (La Molinera), Xanty Elías (Finca Alfoliz), Nagore Irazuegi (Arima) o Viviana Varese (Viva Viviana Varese).

CARTEL PARA VENRES E SÁBADO

Os dous escenarios do PortAmérica recibirán este venres a bandas e artistas da talla de WOS, Coque Malla, Rozalén, Baiuca, El Columpio Asesino, Andrés Suárez, Instituto Mexicano Del Sonido, Arde Bogotá, Alice Wonder, La La Love You, The Parrots y Law.

Nathy Peluso poñerá o broche de ouro ao festival o sábado, xunto con Bizarrap, Xoel López, Viva Suecia, Mikel Erentxun, Depedro, Lisandro Aristimuño, Amparanoia, Dengue Dengue Dengue, Serbia, Flecha Valona, Thom Archi e Astro Girl.

Ao longo do venres e do sábado, polo ShowRocking, a área gastronómica do PortAmérica, pasarán Javi Olleros (Culler de Pau), Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), David García (El corral de la morería), Begoña Rodrigo (La Salita), Edgar Núñez (Sud 777) ou Diego Guerrero (Dspeak).

Juan Carlos Perret (Kero), Gonzalo García (Nakeima), Yolanda León y Juanjo Pérez (Cocinandos), Roberto Ruíz (MXRR), Vicky Sevilla (Arrels) o Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci (Atalaya) serán outras das estrelas culinarias do festival pontevedrés.

PortAmérica habilitou a súa zona de acampada na carballeira do municipio veciño de Caldas de Reis, onde se celebrarán as sesións vermú do festival con concertos de Marilia Monzón, Marisa Valle Roso, Santi Araújo, Pablo Lesuit, Mavica, Sarria e Igloo.